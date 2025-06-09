На Новосибирской улице задержали двоих подозреваемых в нападении на прохожего

Утром 8 июня, около 06 часов 00 минут, в отделение полиции Приморского района Петербурга поступило заявление от 47-летнего выходца из одного из государств Средней Азии. Он сообщил о совершенном на него нападении возле дома номер 14 по Новосибирской улице. По словам потерпевшего, двое неизвестных совершили на него нападение.

Пострадавший сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что один из злоумышленников применил против него перцовый баллончик, распылив содержимое в лицо, в то время как второй наносил удары. После избиения нападавшие похитили мобильный телефон жертвы и осуществили перевод денежных средств в размере 28 000 рублей с его банковского счета на свой.

Благодаря оперативным действиям, спустя всего 15 минут, недалеко от дома номер 8 по Ланскому шоссе, сотрудники полиции задержали лиц, подходящих под описание подозреваемых. Задержанные были доставлены в полицейский участок для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении ранее судимого 29-летнего жителя Санкт-Петербурга и его 29-летнего сообщника, прибывшего из Иркутской области. Также рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных.