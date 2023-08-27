В центре Петербурга задержали троих молодых людей ограбивших прохожего

Накануне днем около 14 часов 20 минут к сотрудникам полиции поступило сообщение от 36-летнего петербуржца о том, что напротив дома 54 по Гороховой улице трое неизвестных, применив физическую силу, отобрали у него мобильный телефон и с похищенным скрылись.

Сотрудниками полиции Адмиралтейского района возле дома 68 по Гороховой улице по подозрению в причастности к данному преступлению задержаны двое подростков 16 и 17 лет и 19-летний гражданин одной из сопредельных республик.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.