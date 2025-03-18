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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали стрелка по окнам на проспекте Мечникова 

В Петербурге поймали стрелка по окнам на проспекте Мечникова 

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Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Калининского района задержали стрелка по окнам на проспекте Мечникова 

Вечером минувшего воскресенья, 16 марта около 20 часов 50 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 43-летнего жителя дома 18 по проспекту Мечникова, который рассказал стражам порядка о том, что его знакомый стреляет по окнам его квартиры.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 28-летний знакомый заявителя из-за давнего конфликта произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета по окнам его квартиры, после чего с места происшествия скрылся.

Вчера, 17 марта около 19 часов 00 минут у дома 87 по Кондратьевскому проспекту сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в стрельбе по окнам и доставили в отдел полиции.

У задержанного изъяли пневматический пистолет, 3 газовых баллона, 7 пулек.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район, стрельба, пневматика
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