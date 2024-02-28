В Ленобласти в лесу у Колтушей задержали наркокурьера

В минувший понедельник, 26 февраля 2024 года около 14 часов 30 минут в лесном массиве неподалеку от дома 29 по Лесной улице у Карьера Мяглово на территории Колтушского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков районного УМВД России, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали ранее судимого 37-летнего неработающего жителя Приморского района Петербурга. Злоумышленник забрал из тайника прозрачный полимерный пакет с кристаллическим веществом белого цвета.

Задержанного доставили в отдел полиции для разбирательства.

Экспертиза показала, что в пакете находился наркотик мефедрон общей массой 99.6 грамма.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).