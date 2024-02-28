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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в лесу у Колтушей задержали наркокурьера

В Ленобласти в лесу у Колтушей задержали наркокурьера

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские в лесу у Колтушей задержали наркокурьера

В минувший понедельник, 26 февраля 2024 года около 14 часов 30 минут в лесном массиве неподалеку от дома 29 по Лесной улице у Карьера Мяглово на территории Колтушского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков районного УМВД России, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали ранее судимого 37-летнего неработающего жителя Приморского района Петербурга. Злоумышленник забрал из тайника прозрачный полимерный пакет с кристаллическим веществом белого цвета.
Задержанного доставили в отдел полиции для разбирательства.
Экспертиза показала, что в пакете находился наркотик мефедрон общей массой 99.6 грамма.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район наркотики
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