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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали двоих жителей Красного Села, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

В Петербурге задержали двоих жителей Красного Села, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали двоих жителей Красного Села, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

16 апреля в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УНК ГУ МВД России, совместно с коллегами экономического отдела полиции Красносельского района, задержали двоих местных жителей 25 и 30 лет, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. 

В ходе проведения обыска в квартире задержанного по улице Партизана Германа оперативниками было обнаружено и изъято наркотическое вещество «гашиш», массой 15,59 гр., полимерный пакет с комплементарной застежкой и два пакета комплементарной застежкой с веществом растительного происхождения зеленого цвета внутри. Обнаруженное изъято и направлено на экспертизу.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 статьи 30, п. «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ. 

Фигуранта поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

В ходе личного досмотра 25-летнего подозреваемого полицейские изъяли наркотики: марихуану, массой 2,21 гр. и гашиш, массой 0,39 гр. 

Оперативники установили, что наркотики мужчина приобрел у подозреваемого.

В отношении задержанного проводятся следственные действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район, наркотики
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