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Питерец.ру » Происшествия » В Адмиралтейском районе задержали наркосбытчицу

В Адмиралтейском районе задержали наркосбытчицу

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Адмиралтейского района задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотиков

31 марта 2025 года около 04 часов 00 минут у дома 52 по Загородному проспекту, в Адмиралтейском районе Петербурга в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали в находившуюся в состоянии наркотического опьянения 29-летнюю петербурженку. 

В ходе проведения личного досмотра у нее обнаружили и изъяли пакет со смесью. Экспертиза показала, что изъятая смесь является наркотическим средством – мефедрон массой 0,52 грамма. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)

1 апреля 2025 года по месту жительства задержанной, в квартире дома 27 по улице Достоевского, оперативники изъяли еще два полимерных пакета с аналогичным содержимым общей массой 146,39 грамма. 

По данному факту следователи также возбудили уголовное дело по ст.30 ч.3 п. «г» ч. 4 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)

Задержанную поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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