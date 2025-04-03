В Адмиралтейском районе задержали наркосбытчицу

31 марта 2025 года около 04 часов 00 минут у дома 52 по Загородному проспекту, в Адмиралтейском районе Петербурга в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали в находившуюся в состоянии наркотического опьянения 29-летнюю петербурженку.

В ходе проведения личного досмотра у нее обнаружили и изъяли пакет со смесью. Экспертиза показала, что изъятая смесь является наркотическим средством – мефедрон массой 0,52 грамма.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)

1 апреля 2025 года по месту жительства задержанной, в квартире дома 27 по улице Достоевского, оперативники изъяли еще два полимерных пакета с аналогичным содержимым общей массой 146,39 грамма.

По данному факту следователи также возбудили уголовное дело по ст.30 ч.3 п. «г» ч. 4 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)

Задержанную поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.