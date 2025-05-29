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Питерец.ру » Происшествия » Во Всеволожске задержали двоих подозреваемых в нападении на школьника

Во Всеволожске задержали двоих подозреваемых в нападении на школьника

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Всеволожского района задержали двоих подозреваемых в нападении на школьника

Накануне вечером, 28 мая около 17 часов 10 минут в правоохранительные органы Всеволожского района Ленинградской области поступило заявление от местной жительницы. Она сообщила о происшествии, произошедшем возле дома номер 11 по шоссе Дорога Жизни. По словам заявительницы, один неизвестный мужчина бегал с предметом, напоминающим пистолет, в то время как другой удерживал несовершеннолетнего.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения задержали двух граждан, проживающих в этом же районе. Возраст задержанных – 33 и 49 лет.

Согласно предварительным данным, один из задержанных произвел два выстрела в воздух из травматического пистолета, в то время как другой удерживал мальчика 11 лет.

Оба задержанных были доставлены в отделение полиции для проведения дальнейшего разбирательства и установления всех обстоятельств произошедшего.

Предварительно установлено, что задержанные получили информацию о том, что группа несовершеннолетних бросает камни в заброшенное здание. Предполагается, что они решили самостоятельно наказать подростков за данное правонарушение.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район
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