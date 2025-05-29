Полицейские задержали участников драки у метро "Технологический институт"

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, 27 мая около 23 часов 40 минут, правоохранительные органы получили информацию об инциденте, произошедшем у станции метрополитена «Технологический институт». Согласно поступившему сообщению, между двумя мужчинами в состоянии алкогольного опьянения, возрастом 21 и 28 лет, произошла ссора, которая впоследствии переросла в физическое столкновение. Жертвой агрессии в итоге стал 17-летний несовершеннолетний.

Пострадавший обратился в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести и приняли решение о его госпитализации для дальнейшего наблюдения и лечения.

Сотрудники полиции оперативно задержали нарушителей непосредственно на месте происшествия. Для выяснения всех обстоятельств инцидента задержанные были доставлены в районный отдел полиции. В настоящее время решается вопрос о начале уголовного производства по данному факту.