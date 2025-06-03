Мужчина зарезал подругу на пляже в Приморском районе

Накануне вечером, 2 июня около 16 часов, правоохранительные органы получили информацию об инциденте на пляжной территории вблизи дома номер 70 по Приморскому проспекту, где мужчина нанес ножевое ранение женщине.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили 40-летнюю местную жительницу без признаков сознания с проникающим ранением в области груди. Женщина была экстренно госпитализирована, однако, несмотря на усилия врачей, скончалась в медицинском учреждении.

На месте преступления был задержан 43-летний гражданин, проживающий в доме номер 2 по Новороссийской улице, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Задержанный не предоставил четких объяснений относительно мотивов совершенного им деяния.

Следственные органы решается вопрос о возбуждении уголовного дела в соответствии с действующим законодательством.