Сегодня ночью, 21 августа 2024 года около 03 часов 05 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга поступила информация от жительницы поселка Шушары о том, что во второй парадной дома 288 по Московскому шоссе, с верхних этажей вниз бросают кирпичи.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного деяния был задержан проживающий в этом же доме, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 28- летний мужчина.
Возле второй парадной обнаружены два повреждённых автомобиля «Шкода Фабия и «Форд»
Злоумышленника доставили в отдел полиции.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании в отношении него меры пресечения.
В Шушарах поймали метстеля кирпичей с верхних этажей дома
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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции Пушкинского района Петербурга задержали метателя кирпичей в поселке Шушары
Сегодня ночью, 21 августа 2024 года около 03 часов 05 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга поступила информация от жительницы поселка Шушары о том, что во второй парадной дома 288 по Московскому шоссе, с верхних этажей вниз бросают кирпичи.
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