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Питерец.ру » Происшествия » В лесу у поселка Сосново нашли автомат, пистолет и боеприпасы

В лесу у поселка Сосново нашли автомат, пистолет и боеприпасы

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Опубликовал: Антон78
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Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения в лесу у поселка Сосново самодельного оружия и боеприпасов

В правоохранительные органы Приозерского района Ленинградской области 1 июня поступило заявление от местного жителя об обнаружении им в лесном массиве вблизи поселка Сосново, огнестрельного оружия, а именно автомата и пистолета. Незамедлительно на место предполагаемого преступления была направлена оперативная группа.

Прибывшим сотрудникам полиции заявитель пояснил, что, находясь в садоводстве «Крутая гора», услышал звуки, похожие на выстрелы, и направился в их сторону. Там он повстречал знакомого, 71-летнего жителя Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от автомобиля которого, в лесополосе, находились оружие и мишень. Со слов заявителя, знакомый отрицал свою причастность к оружию и покинул место происшествия, после чего и было принято решение обратиться в полицию.

На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов произвели изъятие мишени, автомата Калашникова, оснащенного оптическим прицелом, пистолета П-96 и 27 патронов различного калибра. Изъятые предметы были направлены на экспертизу, результаты которой показали, что и пистолет, и автомат являются самодельным огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы и изготовленным из деактивированного охолощенного оружия. Изъятые патроны также признаны годными для использования.

По факту обнаружения оружия полицией Приозерского района Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье 222, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся незаконного оборота оружия и боеприпасов. В настоящее время решается вопрос о привлечении лиц к уголовной ответственности в качестве подозреваемых. Проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Все по теме: Ленобласть, Приозерский район, оружие, боеприпасы
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