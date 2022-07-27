В Ленобласти грибник нашел два пистолета с глушителями

Вчера днем около 13 часов 30 минут к полицейским Приозерского района Ленинградской области обратился 51-летний житель Петербурга. Мужчина сообщил стражам порядка о том, что собирал грибы в лесу у поселка Сосново и в нескольких сотнях метров от ближайшего участка наткнулся на полиэтиленовый пакет, в котором находились два пистолета с глушителями.

По предварительной информации, обнаружены травматические пистолеты Макарова, переделанные под боевые патроны. Пригодно ли оружие для стрельбы, установит экспертиза.