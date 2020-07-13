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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти нашли мешок с оружием и боеприпасами

В Ленобласти нашли мешок с оружием и боеприпасами

0
21
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
В Ломоносовском районе Ленобласти нашли мешок с оружием и боеприпасами

Мешок с оружием и боеприпасами нашли в лесу в Ломоносовском районе Ленинградской области.
По информации АН «Оперативное прикрытие», находка была сделана 46-летним жителем СНТ «Новое Сойкино» 12 июля около полудня. Мужчина гулял с собакой неподалеку от садоводства.
В лесном массиве, в канаве, животное указало на мешок белого цвета, в котором оказались два автомата Калашникова АК-47 и АК-74; револьвер 1943 года выпуска; автомат типа «Кипарис»; винтовка Мосина 1943 года; патроны - 25 штук калибра 7,62 мм  и 10 штук калибра 5,45 мм.
Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район оружие боеприпасы
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