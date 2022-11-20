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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти возбуждено уголовное дело за незаконное хранение оружия

В Ленобласти возбуждено уголовное дело за незаконное хранение оружия

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
guns.ru
Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело за незаконное хранение оружия

18 ноября к полицейским Приозерского района Ленингрсдакой области поступило сообщение от 52-летнего производственно-охотничьего инспектора о том, что в лесном массиве Сосново (территория поселка Снегиревка) в 500 метрах от озера Черное он услышал звуки выстрелов.

На месте происшествия участковыми уполномоченными полиции обнаружены 32-летние мужчина и женщина, которые заявили что во время прогулки на берегу оз. обнаружили сумку-чехол, в которой находился предмет, похожий на автомат, который они намеревались доставить в ОП.

Согласно исследованию изъятый предмет, похожий на оружие, является переделанным автоматом калибра 7,62 мм из охолощенного автомата Калашникова «СХ-АК103» пригодным для стрельбы патронами указанного калибра.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение оружия).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Приозерский район оружие
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