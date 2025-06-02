В Петербурге адержали «художника», разрисовавшего вагоны метро

Поздним вечером 31 мая 2025 года, около 22 часов 40 минут в дежурную часть полиции Адмиралтейского района Петербурга поступила информация от сотрудников полиции, несущих службу в метрополитене. Согласно полученным сведениям, на станции метро "Технологический институт" сразу после совершения правонарушения был задержан тридцатилетний гражданин, проживающий в городе Ломоносов и нигде официально не трудоустроенный.

Предварительно установлено, что указанный гражданин, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, совершил акт вандализма, расписав вагон электропоезда. Мотивы действий задержанного квалифицируются как хулиганские.

В настоящее время "художник" доставлен в отделение полиции для проведения дальнейших процессуальных действий и выяснения всех обстоятельств произошедшего. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в соответствии с действующим законодательством.