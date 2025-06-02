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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге адержали «художника», разрисовавшего вагоны метро

В Петербурге адержали «художника», разрисовавшего вагоны метро

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Адмиралтейского района задержали «художника», разрисовавшего вагоны метро

Поздним вечером 31 мая 2025 года, около 22 часов 40 минут в дежурную часть полиции Адмиралтейского района Петербурга поступила информация от сотрудников полиции, несущих службу в метрополитене. Согласно полученным сведениям, на станции метро "Технологический институт" сразу после совершения правонарушения был задержан тридцатилетний гражданин, проживающий в городе Ломоносов и нигде официально не трудоустроенный.

Предварительно установлено, что указанный гражданин, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, совершил акт вандализма, расписав вагон электропоезда. Мотивы действий задержанного квалифицируются как хулиганские.

В настоящее время "художник" доставлен в отделение полиции для проведения дальнейших процессуальных действий и выяснения всех обстоятельств произошедшего. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в соответствии с действующим законодательством.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Адмиралтейский район, хулиганство
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