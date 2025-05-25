В метро задержали граффитиста, разрисовавшего вагоны

В полицию Петроградского района 24 мая 2025 года около 22 часа 45 минут поступило уведомление от сотрудника полиции, осуществляющего дежурство в метрополитене. Согласно поступившей информации, на станции метро «Горьковская» был задержан гражданин, осуществивший акт вандализма в виде нанесения краски из аэрозольного баллона на вагоны электропоезда.

Предварительным расследованием установлено, что задержанный, мужчина 29 лет, нанес иероглифические изображения на два вагона состава метрополитена.

Задержанный был препровожден в отделение полиции для установления всех обстоятельств произошедшего и проведения дальнейших процессуальных действий. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту вандализма.