На стойках Пушкина искали нелегальных мигрантов

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга сотрудниками правоохранительных органов был осуществлен плановый рейд, направленный на контроль за соблюдением миграционных норм.

В рамках данной операции были задействованы сотрудники различных подразделений полиции, в том числе специальный полк, представители миграционной службы, а также кинологи с обученными собаками.

В ходе рейда была проведена проверка документов, удостоверяющих личность, у 63 иностранных граждан.

По результатам проверки установлено, что большая часть проверенных лиц не имеет нарушений в оформлении документов.

Однако у 5 мигрантов были обнаружены отклонения от установленных правил пребывания на территории Российской Федерации.

В отношении данных граждан были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, после чего они были доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Информация о лицах, допустивших нарушения миграционного законодательства, была занесена в специализированный реестр контролируемых лиц.