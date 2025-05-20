ента новостей

11:05
При счёте 0–3 в финале Кубка Харламова – 2025 «СКА-1946» удалось одержать первую победу над МХК «Спартак»
10:45
Матпомощь могут продлить
10:32
На стойках Пушкина искали нелегальных мигрантов
10:24
В Петербурге будут судить мужчину, избившего поторпевшего до слепоты
10:24
Незаконное увольнение обернулось в 6 миллионов
10:14
В СПб можно подработать продавцом мороженого
09:52
В СПб будет 10 тыс. экспортеров?
17:03
В Петербурге состоится награждение участников и победителей Литературной премии им. маршала Советского Союза Л.А. Говорова
17:00
Выставка «Частный сектор»
14:48
В Петербурге состоялось торжественное открытие памятника Михаилу Сперанскому
14:43
на Смоленском кладбище украли надгробие с детской могилы
14:36
Международный музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга»
14:29
Ушёл из жизни выдающийся балетмейстер Юрий Григорович
13:57
Выставка французского художника Димитри Зоэллена «713 жизней Чарли»
13:53
Выставка Евгения Тыкоцкого «Встречи и расставания»
13:41
В Луге задержали подозреваемого в убийстве в квартире на улице Урицкого
13:36
Концерт ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра
13:14
В Петербурге мужчина ударил отверткой сожителя бывшей жены
13:09
На Союзном проспекте иномарка сбила 7-летнего мальчика
13:06
На улице Полярников пьяный мужчина ударил ножом продавца магазина
10:41
С днем фармацевта
10:02
Коррупция в полиции: выявлен случай взятки
01:39
В 29-м туре чемпионата РПЛ «Зенит» одержал минимальную победу над «Ростовом», а «Краснодар» выиграл в Оренбурге
21:15
Баскетбольный «Зенит» выиграл пятый серии у краснодарского «Локомотива» и повёл в полуфинале 3–2, Бэйкон набрал 30 очков, Фрейзер – 29
13:20
В Шушарах иномарка сбила 4-летнего мальчика на самокате
13:14
В Сестрорецке иномарка сбила 5-летнего мальчика
12:24
На Васильевском острове автомашина сбила 6-летнего ребенка на велосипеде
12:10
В центре Петербурга дорожный конфликт закончился применением перцового баллончика
11:37
В Петербурге поймали «дропа», подозреваемого в обмане сразу двух пенсионеров
11:31
В Московском районе поймали подозреваемого в уличном грабеже
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На стойках Пушкина искали нелегальных мигрантов

На стойках Пушкина искали нелегальных мигрантов

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские нагрянули на стройки Пушкина в поисках нелегальных мигрантов

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга сотрудниками правоохранительных органов был осуществлен плановый рейд, направленный на контроль за соблюдением миграционных норм.

В рамках данной операции были задействованы сотрудники различных подразделений полиции, в том числе специальный полк, представители миграционной службы, а также кинологи с обученными собаками.

В ходе рейда была проведена проверка документов, удостоверяющих личность, у 63 иностранных граждан.

По результатам проверки установлено, что большая часть проверенных лиц не имеет нарушений в оформлении документов.

Однако у 5 мигрантов были обнаружены отклонения от установленных правил пребывания на территории Российской Федерации.

В отношении данных граждан были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, после чего они были доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Информация о лицах, допустивших нарушения миграционного законодательства, была занесена в специализированный реестр контролируемых лиц.

Источник: Г У МВД
Все по теме: Пушкинский район, мигранты
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

16-03-2023, 09:40
В центре Петербурга полицейскими проведен рейд по выявлению мигрантов - нелегалов
10-02-2025, 08:52
После рейда задержаны 50 мигрантов
12-08-2021, 14:34
В Купчино полиция провела масштабный профилактический рейд
6-05-2023, 10:21
В Приморском районе полиция провела профилактический рейд по выявлению нарушителей миграционного законодательства
3-08-2021, 10:19
В Петербурге полицейские провели профилактический рейд
22-03-2023, 14:42
В Петербурге на рынках искали нарушителей миграционного законодательства

Происшествия на дорогах

Вчера, 13:09
На Союзном проспекте иномарка сбила 7-летнего мальчика
17-05-2025, 13:20
В Шушарах иномарка сбила 4-летнего мальчика на самокате
17-05-2025, 13:14
В Сестрорецке иномарка сбила 5-летнего мальчика
16-05-2025, 20:15
В Тихвине "Лада Веста" сбила 9-летнего мальчика на самокате
Наверх