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Питерец.ру » Происшествия » На Загородном проспекте задержали двоих подозреваемых в поножовщине

На Загородном проспекте задержали двоих подозреваемых в поножовщине

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Центрального района задержали подозреваемых в поножовщине на Загородном проспекте

Накануне, 23 марта около 04 часов 50 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о конфликте возле дома 11 по Загородному проспекту. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили с ножевым ранением живота 21-летнегой мужчину. Пострадавшего госпитализировали бригадой скорой помощи.

Сотрудники полиции на месте происшествия задержали двоих других предполагаемых участников конфликта, ровесников пострадавшего.

По предварительным данным известно, что инцидент, завершившийся ножевым ранением, произошел на почве распития спиртных напитков. 

Задержанных доставили в отдел полиции для разбирательства. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
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