В Ленобласти задержали двоих подозреваемых в уличном разбое

Накануне к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение от 22-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств о том, что около 21 часа 00 минут в парке «НИИ физиологии им. И.П. Павлова» трое неизвестных ударили по его голове и под угрозой предмета, похожего на пистолет, отобрали 5 000 рублей, после чего скрылись.

Около 22 часов 10 минут по горячим следам нарядом патрульно-постовой службы возле дома 36 по улице Быкова в селе Павлово Всеволожского района Ленобласти по подозрению в совершении данного преступления задержаны двое неработающих ранее судимых граждан, 25 и 23 лет, и их 17-летний приятель.

У старшего из задержанных изъят пневматический пистолет.

Задержанных доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.