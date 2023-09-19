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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали двоих подозреваемых в уличном разбое

В Ленобласти задержали двоих подозреваемых в уличном разбое

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Опубликовал: Anton78
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Полиция Всеволожского района Ленобласти задержала подозреваемых в уличном разбое

Накануне к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение от 22-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств о том, что около 21 часа 00 минут в парке «НИИ физиологии им. И.П. Павлова» трое неизвестных ударили по его голове и под угрозой предмета, похожего на пистолет, отобрали 5 000 рублей, после чего скрылись.
Около 22 часов 10 минут по горячим следам нарядом патрульно-постовой службы возле дома 36 по улице Быкова в селе Павлово Всеволожского района Ленобласти по подозрению в совершении данного преступления задержаны двое неработающих ранее судимых граждан, 25 и 23 лет, и их 17-летний приятель.
У старшего из задержанных изъят пневматический пистолет.
Задержанных доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район разбойное нападение
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