Сегодня вечером, 23 мая 2024 года около 18 часов 05 минут на 38-м километре трассы «Санкт-Петербург- Кировск», неустановленный мужчина - водитель автомобиля «Мазда» выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем «Вольво», за рулем которого находился 35-летний мужчина.
В результате столкновения оба автомобиля съехали в кювет, приземлившись друг на друга.
Водитель «Мазды» погиб на месте.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
В лобовом ДТП на трассе «Петербург — Кировск» погиб водитель «Мазды»
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Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту смертельного ДТП на автодороге Санкт-Петербург- Кировск
Сегодня вечером, 23 мая 2024 года около 18 часов 05 минут на 38-м километре трассы «Санкт-Петербург- Кировск», неустановленный мужчина - водитель автомобиля «Мазда» выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем «Вольво», за рулем которого находился 35-летний мужчина.
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