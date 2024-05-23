В лобовом ДТП на трассе «Петербург — Кировск» погиб водитель «Мазды»

Сегодня вечером, 23 мая 2024 года около 18 часов 05 минут на 38-м километре трассы «Санкт-Петербург- Кировск», неустановленный мужчина - водитель автомобиля «Мазда» выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем «Вольво», за рулем которого находился 35-летний мужчина.

В результате столкновения оба автомобиля съехали в кювет, приземлившись друг на друга.

Водитель «Мазды» погиб на месте.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.