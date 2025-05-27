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В Кудрово задержали подозреваемого в покушении на убийство

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Опубликовал: Антон78
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Во Всеволожском районе Ленобласти задержали подозреваемого в покушении на убийство

Во время обхода территории возле дома номер 11 по Пражской улице в городе Кудрово, Всеволожского района Ленинградской области, 26 мая около 00 часов 50 минут сотрудники специального полка полиции ГУ МВД России предотвратили совершение тяжкого преступления.

Согласно предварительным данным, в результате неожиданной ссоры, 37-летний житель Кудрово, вооружившись лезвием от канцелярского ножа, нанес многочисленные резаные раны в область шеи и ноги 34-летнему мужчине.

Прибывшая бригада скорой медицинской помощи оперативно госпитализировала пострадавшего.

Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего непосредственно на месте преступления.

В связи с произошедшим, было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Подозреваемый был задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Источник: ГУ МВД
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