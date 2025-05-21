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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти полицейские раскрыли убийство 16-летней давности

В Ленобласти полицейские раскрыли убийство 16-летней давности

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Опубликовал: Антон78
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Telegram
В Ленинградской области полицейские раскрыли убийство 16-летней давности

16 февраля 2009 года в правоохранительные органы Волховского района Ленинградской области поступила информация об обнаружении тела мужчины 1955 года рождения в его квартире, расположенной в доме номер 1 по улице Суворова в городе Новая Ладога.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти явилась асфиксия.

В связи с указанным происшествием было инициировано уголовное производство по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данное деяние как убийство.

Несмотря на оперативные действия, задержание лица, совершившего преступление, по свежим следам не представлялось возможным.

Прошло 16 лет, прежде чем сотрудникам полиции удалось восстановить обстоятельства инцидента и идентифицировать подозреваемого.

В городе Новая Ладога, неподалеку от дома номер 13 по улице Гагарина, по месту его проживания, был задержан 47-летний местный житель, имеющий в прошлом неоднократные судимости.

Задержанный признался, что между ним и потерпевшим возникла ссора в процессе совместного употребления алкогольных напитков, что и привело к трагическим последствиям.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Волховский район, убийство
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