В петербурге раскрыли убийство 26-летней давности

1 августа 1997 года в квартире дома 47 по проспекту Науки произошло убийство 27-летней женщины. Ее труп был обнаружен с явными признаками насильственной смерти.

Полиция незамедлительно начала расследование этого ужасного преступления и возбудила уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Однако, прошло много лет, и только 13 декабря 2023 года случилось прорывное событие в этом деле. В городе Нижний Тагил Свердловской области сотрудники отдела по борьбе с преступлениями против личности уголовного розыска УМВД России по Калининскому району Петербурга задержали подозреваемого в совершении данного убийства. Этим человеком оказался 47-летний неработающий житель Свердловской области.

Задержание подозреваемого осуществлено в соответствии со статьей 91 УПК РФ, предусматривающей возможность задержания лица на основании достаточных доказательств его причастности к преступлению.