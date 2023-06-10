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В Ленобласти по факту обрушения трибун в цирке-шапито возбуждено уголовное дело

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Опубликовал: Питерец
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Во Всеволожском районе Ленобласти по факту обрушения трибун в цирке-шапито возбуждено уголовное дело

Следственным отделом по городу Всеволожск Следственного управления СК России по Ленинградской области по факту обрушения трибун в цирке-шапито возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По данным следствия, 10 июня 2023 года в поселке Лесколово Всеволожского района Ленинградской области во время представления в цирке-шапито «Малибу», где присутствовало около 150 зрителей, произошло обрушение трибуны. По предварительным данным пострадали двое детей 2017 г.р. и 2015 г.р., которые доставлены в медицинское учреждение.

После получения информации на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного отдела по городу Всеволожск, а также следователи, следователи-криминалисты и сотрудники полиции.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия.

Следственным органом задержан директор цирка 1992 г.р. в порядке ст.91 УПК РФ. Проводятся следственные действия с его участием, а также иные следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений.
Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СК по Ленобласти
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