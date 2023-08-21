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Питерец.ру » Происшествия » В Ломоносовском районе 5-летняя девочка выпала из окна на 2-ом этаже

В Ломоносовском районе 5-летняя девочка выпала из окна на 2-ом этаже

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Опубликовал: Anton78
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В Ломоносовском районе следователи выясняют обстоятельства получения травм малолетним ребенком

Следственным отделом по Ломоносовскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области проводится проверка по факту получения ребенком 2018 года рождения травм в поселке Велигонты.
По данным следствия, накануне вечером около 20 часов 30 минут 5-летняя девочка по недосмотру бабушки выпала из окна квартиры, расположенной на 2 этаже. В результате падения ребенок получил травмы. В настоящее время девочке оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет.

Следствием устанавливаются все обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие произошедшему, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Как показывает следственная практика, подобные трагедии с детьми происходят из-за недосмотра взрослых. Следственное управление СК России по Ленинградской области обращается к родителям с просьбой не оставлять детей одних даже на короткое время. В целях безопасности детей родителям необходимо предусмотреть на окнах специальные замки. Родители должны помнить, что именно они отвечают за безопасность детей.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: СК по Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район падение с высоты дети
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