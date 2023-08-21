В Ломоносовском районе 5-летняя девочка выпала из окна на 2-ом этаже

Следственным отделом по Ломоносовскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области проводится проверка по факту получения ребенком 2018 года рождения травм в поселке Велигонты.

По данным следствия, накануне вечером около 20 часов 30 минут 5-летняя девочка по недосмотру бабушки выпала из окна квартиры, расположенной на 2 этаже. В результате падения ребенок получил травмы. В настоящее время девочке оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет.

Следствием устанавливаются все обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие произошедшему, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Как показывает следственная практика, подобные трагедии с детьми происходят из-за недосмотра взрослых. Следственное управление СК России по Ленинградской области обращается к родителям с просьбой не оставлять детей одних даже на короткое время. В целях безопасности детей родителям необходимо предусмотреть на окнах специальные замки. Родители должны помнить, что именно они отвечают за безопасность детей.