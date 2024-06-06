На Большом пруду в Екатерининском парке перевернулся понтон с людьми

Минувшей ночью, 6 июня 2024 года около 02 часов 30 минут на Большом пруду в Екатерининском парке в Царском селе в Пушкине перевернулся понтон при выполнении разворота, когда доставлял людей с острова на берег. На понтоне находились 24 человека

В результате несчастного случая пострадали 4 человека были доставлены в больницу, один из которых скончался в больнице.

По предварительной информации, в больнице скончалась 28-летняя девушка — московская актриса театра и кино. Девушка должна была выступать на ПМЭФ-2024.

Предварительная причиной трагедии послужил перевес, понтон рассчитан на 12 человек.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).