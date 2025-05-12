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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе Петербурга ищут злодея, залившего перцовкой мать с ребенком

В Приморском районе Петербурга ищут злодея, залившего перцовкой мать с ребенком

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента на улице Илюшина, в котором пострадал подросто

В полицию Приморского района 11 мая около 01 часа 15 минут поступило сообщение о госпитализации тринадцатилетнего мальчика. Согласно информации, предоставленной бригадой скорой помощи, вызов был осуществлен накануне, 10 мая, в 19:16 по адресу: улица Ильюшина, дом 4. После осмотра и оказания необходимой медицинской помощи в лечебном учреждении, состояние подростка было признано удовлетворительным, и он был направлен на амбулаторное лечение.

Предварительное расследование установило, что примерно в 18:00 в квартиру, где проживает пострадавший, позвонил неизвестный. Когда мать мальчика открыла дверь, злоумышленник применил газовый баллончик, распылив содержимое в лицо как ей, так и ее сыну, после чего скрылся с места происшествия.

Несмотря на то, что мать пострадавшего не обращалась в полицию с официальным заявлением, правоохранительные органы инициировали оперативные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к данному инциденту.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Собранные материалы переданы в следственные органы для дальнейшего рассмотрения и принятия процессуального решения.

Источник: ГУ МВД
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