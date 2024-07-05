Накануне ночью, 4 июля 2024 года около 02 часов 55 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила телефонограмма из больницы о том, что к ним обратился 15-летний травмированный подросток, который, после оказания медицинской помощи, был отправлен на амбулаторное лечение.
Пострадавший рассказал стражам порядка о том, что днем ранее, около 16 часов 30 минут, в Крымском сквере его порезал ножом неизвестный подросток.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Полицией приняты меры к установлению и задержанию нападавшего.
В Приморском районе неизвестный порезал ножом подростка
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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими приняты меры к задержанию напавшего на подростка в Приморском районе
Накануне ночью, 4 июля 2024 года около 02 часов 55 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила телефонограмма из больницы о том, что к ним обратился 15-летний травмированный подросток, который, после оказания медицинской помощи, был отправлен на амбулаторное лечение.
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