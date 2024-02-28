В Невском районе водитель иномарки распылил газ в 9-летнего ребенка

Вчера ночью, 27 февраля 2024 года около 01 часов 15 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила телефонограмма из Филатовской больницы о том, что вечером 26 февраля к ним бригадой скорой медицинской помощи, с химическим ожогом глаза, в состоянии средней степени тяжести был доставлен 9-летний мальчик. После оказания медицинской помощи ребенка отправили на амбулаторное лечение.

Его 35-летний отец сообщил полицейским о том, что 26 февраля около 17 часов 00 минут возле дома 25 по проспекту Большевиков он шел со своим сыном по дворовой территории между домами; подъехавший сзади водитель автомобиля «Хендай Солярис», начал им сигналить, но мужчина отказался отойти с дороги.

В результате произошел конфликт с водителем, который, открыв окно, распылил содержимое газового баллона. Струя газа по ветру попала в ребенка, который находился рядом.

Полицейскими приняты меры к установлению и задержанию злоумышленника.