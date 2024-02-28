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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе водитель иномарки распылил газ в 9-летнего ребенка

В Невском районе водитель иномарки распылил газ в 9-летнего ребенка

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Опубликовал: Anton78
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Полицией приняты меры к задержанию водителя, использовавшего в дорожном конфликте газовый баллончик

Вчера ночью, 27 февраля 2024 года около 01 часов 15 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила телефонограмма из Филатовской больницы о том, что вечером 26 февраля к ним бригадой скорой медицинской помощи, с химическим ожогом глаза, в состоянии средней степени тяжести был доставлен 9-летний мальчик. После оказания медицинской помощи ребенка отправили на амбулаторное лечение.
Его 35-летний отец сообщил полицейским о том, что 26 февраля около 17 часов 00 минут возле дома 25 по проспекту Большевиков он шел со своим сыном по дворовой территории между домами; подъехавший сзади водитель автомобиля «Хендай Солярис», начал им сигналить, но мужчина отказался отойти с дороги.
В результате произошел конфликт с водителем, который, открыв окно, распылил содержимое газового баллона. Струя газа по ветру попала в ребенка, который находился рядом.
Полицейскими приняты меры к установлению и задержанию злоумышленника.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район дети
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