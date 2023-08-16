В Ленобалсти в садоводстве обнаружили младенца завёрнутого в мусорный пакет

Вчера днем около 14 часовв к полицейским поступило сообщение о том, что новорожденного мальчика, завёрнутого в мусорный пакет и футболку, нашли жители в кустах на участке посёлка СНТ "Металлург" в Бокситогорском районе Ленинградской области.

После обращения в полицию, за малышом сразу приехали службы. Мальчика забрали в Пикалёвскую больницу, удостоверились, что его состояние удовлетворительное — и уже передали в родильное отделение ЦРБ Тихвина.

Сейчас новорожденному ничего не угрожает, а сотрудники тем временем решают вопрос о возбуждении уголовного дела и ищут родителей мальчика.

Проверку ведет районный отдел СК Ленобласти, полицейские ищут мать ребенка.