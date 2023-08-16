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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобалсти в садоводстве обнаружили младенца завёрнутого в мусорный пакет

В Ленобалсти в садоводстве обнаружили младенца завёрнутого в мусорный пакет

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские ищет мать новорожденного, обнаруженного на участке в садоводстве на территории Бокситогорского района Ленобласти.

Вчера днем около 14 часовв к полицейским поступило сообщение о том, что новорожденного мальчика, завёрнутого в мусорный пакет и футболку, нашли жители в кустах на участке посёлка СНТ "Металлург" в Бокситогорском районе Ленинградской области.

После обращения в полицию, за малышом сразу приехали службы. Мальчика забрали в Пикалёвскую больницу, удостоверились, что его состояние удовлетворительное — и уже передали в родильное отделение ЦРБ Тихвина.

Сейчас новорожденному ничего не угрожает, а сотрудники тем временем решают вопрос о возбуждении уголовного дела и ищут родителей мальчика.

Проверку ведет районный отдел СК Ленобласти, полицейские ищут мать ребенка.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Mash на Мойке
Все по теме: Ленобласть Бокситогорский район
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