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Питерец.ру » Происшествия » В Буграх в ДТП погиб 53-летний водитель автомобиля «Хавал»

В Буграх в ДТП погиб 53-летний водитель автомобиля «Хавал»

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Буграх, в котором погиб водитель

В ночь на 5 мая, приблизительно в 03 часа 30 миут в поселке Бугры, что во Всеволожском районе Ленинградской области, произошла трагедия. Возле дома номер 1 по 2-му Гаражному проезду 53-летний мужчина, управлявший автомобилем "Хавал", по невыясненным обстоятельствам потерял управление и съехал в кювет.

К сожалению, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили водителя уже мертвым в салоне машины. Сейчас выясняются все обстоятельства и причины, которые привели к гибели мужчины.

По данному факту проводится тщательная проверка, чтобы установить все детали случившегося.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, ДТП
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