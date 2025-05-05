В Буграх в ДТП погиб 53-летний водитель автомобиля «Хавал»

В ночь на 5 мая, приблизительно в 03 часа 30 миут в поселке Бугры, что во Всеволожском районе Ленинградской области, произошла трагедия. Возле дома номер 1 по 2-му Гаражному проезду 53-летний мужчина, управлявший автомобилем "Хавал", по невыясненным обстоятельствам потерял управление и съехал в кювет.

К сожалению, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили водителя уже мертвым в салоне машины. Сейчас выясняются все обстоятельства и причины, которые привели к гибели мужчины.

По данному факту проводится тщательная проверка, чтобы установить все детали случившегося.