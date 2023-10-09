В Шушарах произошло смертельное ДТП

Накануне вечером около 18 часов 10 минут возле дома 14 по Московскому шоссе, в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга, 42-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Альмера» и двигаясь от КАД в сторону Ленинградской области, на повороте к магазину, выбрав неправильную дистанцию от впереди идущего автомобиля «Даф FTXT», под управлением 40-летнего водителя, гражданина одного из сопредельных государств, совершил столкновение с прицепом с последующим съездом в кювет.

В результате ДТП водитель «Ниссана» скончался на месте.

11-летний пассажир «Ниссана» в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются детали происшествия.