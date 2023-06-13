В Буграх нетрезвая автоледи выезжая со двора, протаранила три автомобиля

Вчера поздним вечером около 22 часов 50 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о потасовке во дворе дома 27 корпус 1 по Гаражному проезду в поселке Бугры.

Очевидцы сообщали, что во дворе дома 27 корпус 1 по Гаражному проезду в поселке Бугры возникла потасовка после того, как дама, находившаяся за рулем автомобиля «Санг Йонг», выезжая со двора, задела сразу три припаркованных автомобиля.

Прибывшими на место полицейскими в отдел полиции для выяснения обстоятельств была доставлена 37-летняя водитель с явными признаками опьянения.

Составлен протокол об административных правонарушениях по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).