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Питерец.ру » Происшествия » На улице Рубинштейна иномарка вылетела на тратуар и сбила мужчину

На улице Рубинштейна иномарка вылетела на тратуар и сбила мужчину

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП с наездом на пешехода на улице Рубинштейна

Сегодня рано утром, около 02 часов 40 минут в дежурную часть полиции Центрального района Петербурга поступил звонок с сообщением о том, что возле дома номер 24 по улице Рубинштейна, рядом с одним из кафе, автомашина заскочила на тротуар и сбила человека.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнюю женщину, которая была за рулём "Мерседеса Гелендвагена". Пострадал 32-летний мужчина, посетитель летнего кафе. Его с травмой ноги увезли в больницу, состояние оценивается как средней тяжести.

Как сообщается, автоледи отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. На неё составили административный протокол по статье 12.26 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Сейчас по данному инциденту ведется проверка.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район, ДТП, пострадавший пешеход
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