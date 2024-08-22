ента новостей

13:49
На Светлановской площади закрывается трамвайное движение
13:43
На КАД на съезде с Таллинского шоссе на месяц перекроют одну полосу
13:41
День государственного флага Российской Федерации
11:12
В Колпино иномарка сбила 10-летнего велосипедиста
11:08
На Рубинштейна произошла массовая драка
10:56
В центре Петербурга трое хулиганов напали на хозяина кафе в Казачьем переулке
10:51
На проспекте Луначарского мигрант ударил ножом гражданина соседнего государства
10:44
В Красносельском районе обнаружили подпольную наркоплантацию в квартире
10:42
В СПб активно приобретают подержанные иномарки
10:04
Петербуржцы высказали свое отношение к цифровому рублю
09:29
Переговоров с Украиной не будет?
08:57
Торговые центры ожидают роста продаж
23:00
На Краснопутиловской улице в ДТП пострадал мотоциклист
22:52
Перербургский гроссмейстер Максим Матлаков сыграл вничью с лидером в 5-м туре мужского Суперфинала чемпионата России по шахматам, Андрей Есипенко победил и делит 2–4 места с Грищуком и Наером
20:31
Герценовский проект получил грант на проведение форума «Молодежь в мире туризма без границ»
20:29
Более 1,5 тысяч трудных подростков прошли программу адаптации, разработанную специалистами Герценовского университета
20:26
Мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке яхты «Хортица»
18:35
«Зенит» отдал вратаря Никиту Гойло в аренду махачкалинскому «Динамо», а Вильсон Изидор – на пути в английский «Сандерленд»
18:11
После 5-го тура женского Суперфинала чемпионата России по шахматам лидируют набравшие по 4 очка Лея Гарифуллина, Александра Горячкина и Екатерина Лагно, а чемпионка Санкт-Петербурга Ольга Карманова снова проиграла
16:22
ТЮЗ им. А.А. Брянцева открыл новый 103-й театральный сезон в Москве
15:36
В Шушарах поймали метателя кирпичей с верхних этажей дома
15:09
На трассе «Кола» в ДТП с внедорожником пострадал подросток на питбайке
15:05
В Ленобласти автомашина сбила подростков на питбайке
14:58
В Московском районе поймали подозреваемых в разбое
10:47
Побит рекорд в сегменте жилой недвижимости
10:13
«Ростелеком» подключился к «Серебряному возрасту»
09:27
Куда пойдут бюджетные средства?
08:50
В Ленобласти проверили таксистов
20:49
Выставка Анны Владимировой-Лавровой «О городах и растениях»
20:46
В Петербурге открыли серию граффити, рассказывающих о подвигах советского народа в годы войны
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На Рубинштейна произошла массовая драка

На Рубинштейна произошла массовая драка

0
58
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские Центрального района пресекли пьяную потасовку на улице Рубинштейна

Накануне ранним утром, 21 августа 2024 года около 05 часов 05 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 11 по улице Рубинштейна происходит конфликт, переросший в драку.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства троих активных участников инцидента, 1991-2006 годов рождения.
По предварительным данным, после распития спиртных напитков они подрались с другими посетителями ночного заведения.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Приняты меры к установлению и задержанию остальных участников конфликта.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район драка
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

18-08-2024, 12:31
В Петербурге задержали участников драки со стрельбой на Кожевенной линии
11-03-2024, 09:59
В Ленобласти задержали участников конфликта в со стрельбой в поселке Новый Свет
25-03-2024, 13:54
В Петербурге за торговым центром на Сенной площади произошла массовая драка
9-08-2024, 12:47
В Красногвардейском районе задержали троих молодых людей, которые пытались вынести товар в магазине
20-12-2023, 15:45
В Петербурге задержали участников дорожного конфликта на Лиговском проспекте
20-08-2024, 13:35
В Петербурге поймали участника конфликта со стрельбой на проспекте Пархоменко

Происшествия на дорогах

0
53
Сегодня, 11:12
В Колпино иномарка сбила 10-летнего велосипедиста
0
88
Вчера, 23:00
На Краснопутиловской улице в ДТП пострадал мотоциклист
0
153
Вчера, 15:09
На трассе «Кола» в ДТП с внедорожником пострадал подросток на питбайке
0
114
Вчера, 15:05
В Ленобласти автомашина сбила подростков на питбайке
Наверх