На Рубинштейна произошла массовая драка

Накануне ранним утром, 21 августа 2024 года около 05 часов 05 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 11 по улице Рубинштейна происходит конфликт, переросший в драку.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства троих активных участников инцидента, 1991-2006 годов рождения.

По предварительным данным, после распития спиртных напитков они подрались с другими посетителями ночного заведения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Приняты меры к установлению и задержанию остальных участников конфликта.