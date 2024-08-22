Накануне ранним утром, 21 августа 2024 года около 05 часов 05 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 11 по улице Рубинштейна происходит конфликт, переросший в драку.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства троих активных участников инцидента, 1991-2006 годов рождения.
По предварительным данным, после распития спиртных напитков они подрались с другими посетителями ночного заведения.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Приняты меры к установлению и задержанию остальных участников конфликта.
На Рубинштейна произошла массовая драка
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Центрального района пресекли пьяную потасовку на улице Рубинштейна
Накануне ранним утром, 21 августа 2024 года около 05 часов 05 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 11 по улице Рубинштейна происходит конфликт, переросший в драку.
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