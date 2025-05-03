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Питерец.ру » Происшествия » На улице Константина Заслонова иномарка сбила 13-летнего школьника

На улице Константина Заслонова иномарка сбила 13-летнего школьника

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту наезда иномарки на несовершеннолетнего пешехода на улице Константина Заслонова

Накануне, 2 мяя около половины шестого вечера, напротив дома номер 25 по улице Константина Заслонова, произошел инцидент. Тридцатилетний мужчина за рулем "Киа Стингер" сбил 13-летнего школьника. Автомобиль двигался в направлении Звенигородской улицы со стороны Боровой.

Мальчик, ученик шестого класса, решил перебежать дорогу в неположенном месте. В итоге, у него сломана нога, и его увезли в больницу. Состояние оценивается как средней тяжести.

На водителя "Киа" завели административное дело по статье 12.24, часть 2 Кодекса об административных правонарушениях. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район, ДТП, пострадавший пешеход, подростки
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