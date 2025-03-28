В центре Петербурга у магазина избили 50-летнего мужчину

Накануне под утро, 27 марта 2025 года около 04 часов 20 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о том, что у дома 36 по улице Рубинштейна, рядом с магазином «24 часа» дерутся молодые люди.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции возле дома 36 по улице Рубинштейна обнаружили 50-летнего мужчину с телесными повреждениями, которого в тяжелом состоянии передали бригаде скорой помощи.

Там же, на месте происшествия, полицейские задержали 24-летнего подозреваемого.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 111 часть 1 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Задержанного поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.