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Питерец.ру » Происшествия » На Пражской улице иномарка сбила школьника

На Пражской улице иномарка сбила школьника

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Опубликовал: Антон78
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Полиция проводит поверку по факту наезда на школьника во дворе дома во Фрунзенском районе

Накануне днем, 2 марта около 14 часов 15 минут возле дома 10 по Пражской улице, во Фрунзенском районе Петербурга  55-летний мужчина, управляя автомобилем «Джили», двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на 12-летнего мальчика, вышедшего из за припаркованных автомобилей. 

В результате дорожного происшествия школьника госпитализировали с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести. 

Установлено, что за 2024-2025 годы водитель десять раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. 

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район, ДТП, пострадавший пешеход, дети
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