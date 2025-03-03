На Пражской улице иномарка сбила школьника

Накануне днем, 2 марта около 14 часов 15 минут возле дома 10 по Пражской улице, во Фрунзенском районе Петербурга 55-летний мужчина, управляя автомобилем «Джили», двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на 12-летнего мальчика, вышедшего из за припаркованных автомобилей.

В результате дорожного происшествия школьника госпитализировали с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести.

Установлено, что за 2024-2025 годы водитель десять раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.