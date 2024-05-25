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Питерец.ру » Происшествия » На улице Константина Заслонова мигрант пытался ограбить пенсионерку

На улице Константина Заслонова мигрант пытался ограбить пенсионерку

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские оперативно задержали подозреваемого в нападении на пожилую петербурженку на улице Константина Заслонова

Накануне вечером, 24 мая 2024 года около 16 часов 30 минут к полицейским Центрального района Петербурга обратилась 86-летняя жительница дома 28-30 по улице Константина Заслонова. Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что она подверглась нападению в парадной собственного дома.
На лестничной площадке на нее напал неизвестный и попытался отобрать сумку. Однако после того, как женщина закричала, нападавший убежал.
Через час полицейские задержали подозреваемого возле дома 1 по Транспортному переулку. Им оказался 40-летний неработающий гражданин одного из государств ближнего зарубежья, проживающий в России с нарушением миграционного режима.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район грабеж пенсионеры мигранты
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