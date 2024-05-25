На улице Константина Заслонова мигрант пытался ограбить пенсионерку

Накануне вечером, 24 мая 2024 года около 16 часов 30 минут к полицейским Центрального района Петербурга обратилась 86-летняя жительница дома 28-30 по улице Константина Заслонова. Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что она подверглась нападению в парадной собственного дома.

На лестничной площадке на нее напал неизвестный и попытался отобрать сумку. Однако после того, как женщина закричала, нападавший убежал.

Через час полицейские задержали подозреваемого возле дома 1 по Транспортному переулку. Им оказался 40-летний неработающий гражданин одного из государств ближнего зарубежья, проживающий в России с нарушением миграционного режима.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.