В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на квадроцикле

Второго мая, около половины четвертого дня, на Левобережной улице, возле дома номер 167 в садоводстве "Северная Самарка", во Всеволожском районе Ленобласти произошла авария. 23-летний парень за рулем каршерингового "Соллер Атлант" столкнулся с 12-летним подростком, который выехал слева на квадроцикле "Wels Evo.M" с 6-й Левобережной улицы.

Мальчика увезли в больницу в тяжелом состоянии.

На водителя легковушки составили протокол об административном нарушении по статье 12.24 часть 2 КоАП РФ.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято решение о дальнейших действиях.