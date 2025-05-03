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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на квадроцикле

В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на квадроцикле

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с наездом на подростка на квадроцикле во Всеволожском районе Ленобласти

Второго мая, около половины четвертого дня, на Левобережной улице, возле дома номер 167 в садоводстве "Северная Самарка", во Всеволожском районе Ленобласти произошла авария. 23-летний парень за рулем каршерингового "Соллер Атлант" столкнулся с 12-летним подростком, который выехал слева на квадроцикле "Wels Evo.M" с 6-й Левобережной улицы.

Мальчика увезли в больницу в тяжелом состоянии.

На водителя легковушки составили протокол об административном нарушении по статье 12.24 часть 2 КоАП РФ.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято решение о дальнейших действиях.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, ДТП
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