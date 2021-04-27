На юге Петербурга в ДТП пострадал подросток

Как сообщает сегодня пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, полицейскими задержан водитель, который в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП в Павловске. Пострадал подросток, который находился в салоне автомобиля.

Авария произошла вечером 25 апреля, на улице Конюшенной в Павловск, Пушкинского района Петербурга. 26-летний житель Ленобласти, управляя автомобилем ВАЗ-21103, выехал на полосу встречного движения и совершил касательное боковое столкновение с двумя автомобилями: с Lada Granta, за рулем была 46-летняя женщина, и с BMW под управлением 27-летней жительницы.

В результате ДТП пострадал 16-летний пассажир ВАЗа. Его в тяжелом состоянии и с множественными травмами доставили в детскую городскую больницу.

Дознаватели ОМВД России по Пушкинскому району Петербурга возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ.

Виновник ДТП задержан на основании статьи 91 УПК РФ.