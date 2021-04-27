Payeer

ента новостей

16:07
Исторический парк подарит горожанам праздничный концерт в честь Дня Победы!
16:01
Концерт 4 мая в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии
15:50
В Петербурге прошел интеллектуальный турнир «Дебаты»
15:45
На КАД между развязками с Таллинским шоссе и ЗСД перекроют две полосы движения
15:40
В Великом Новгороде стартовала военно-патриотическая акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»
11:52
Победительницей конкурса «Библиотекарь года-2021» стала библиотекарь из Агалатово
11:45
Путин и Макрон в телефонной беседе говорили о здоровье Навального
11:34
Россельхознадзор провел ветеринарный контроль прилетевших из Киргизии попугаев
11:25
На юге Петербурга в ДТП пострадал подросток
11:13
В Петербурге пенсионер перевел аферистам более 3,3 миллиона рублей
11:00
Вдова скульптора Романа Шустова покончила жизнь самоубийсвом
10:08
Мнение работодателей о майских выходных
09:29
Вакцинация на дому
00:51
Зюганов снова переизбран Председателем ЦК КПРФ, Царихин вошёл в Центральный комитет партии
19:26
Лучших футболистов Специальной олимпиады наградила «Газпром переработка»
19:24
Железнодорожный состав акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» прибудет 28 апреля в Санкт-Петербург
19:21
Военные медики ЗВО вакцинировали военнослужащих и гражданский персонал на острове Гогланд в Финском заливе
13:55
В преддверии 9 мая в Санкт-Петербурге пройдет федеральная акция #ПомнимВместе
13:53
Выставка «Адам Мартинакис. Символ бытия»
12:43
В Ленобласти строительство новостроек ограничили высотой в 12 этажей
12:28
В Петербурге полицейские задержали злоумышленника, совершившего нападение на ювелирный салон
12:23
Исторический парк станет центральной площадкой "Диктанта Победы" в Санкт-Петербурге
12:07
В Петербурге общественники передали многодетной семье компьютерную технику
12:01
Россельхознадзор провел в Пулково ветеринарный контроль 300 гусят
11:55
На КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют одну полосу движения
11:36
В Купчино молодой парень зарезал бывшего отчима
11:29
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам почти два миллиона рублей
11:23
В Ленобласти В ДТП погиб ребенок и пострадали трое взрослых
07:44
Почтят память Чернобыля
06:51
Что дадут дополнительные матчи в Петербурге?
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На юге Петербурга в ДТП пострадал подросток

На юге Петербурга в ДТП пострадал подросток

0
79
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
В Пушкинском районе Петербурга пьяный водитель устроил массовое ДТП, в котором пострадал подросток

Как сообщает сегодня пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, полицейскими задержан водитель, который в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП в Павловске. Пострадал подросток, который находился в салоне автомобиля. 

Авария произошла вечером 25 апреля, на улице Конюшенной в Павловск, Пушкинского района Петербурга. 26-летний житель Ленобласти, управляя автомобилем ВАЗ-21103, выехал на полосу встречного движения и совершил касательное боковое столкновение с двумя автомобилями: с Lada Granta, за рулем была 46-летняя женщина, и с BMW под управлением 27-летней жительницы.

В результате ДТП пострадал 16-летний пассажир ВАЗа. Его в тяжелом состоянии и с множественными травмами доставили в детскую городскую больницу.

Дознаватели ОМВД России по Пушкинскому району Петербурга возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ.

Виновник ДТП задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: NewsNW.ru
Все по теме: Пушкинский район ДТП
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

8-05-2020, 15:13
Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти
20-09-2020, 12:04
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
28-09-2020, 13:28
Смертельное ДТП в Ленобласти
28-08-2019, 15:47
В Ленобласти насмерть сбит пешеход
9-09-2019, 12:19
В Ленобласти в ДТП погибли три человека
18-01-2019, 12:17
В Ленобласти в ДТП погибла женщина и маленький ребенок

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
79
Сегодня, 11:25
На юге Петербурга в ДТП пострадал подросток
0
103
Вчера, 11:23
В Ленобласти В ДТП погиб ребенок и пострадали трое взрослых
0
198
22-04-2021, 20:32
Серьезное ДТП на внутренней стороне КАД
0
276
21-04-2021, 16:13
Трассу «Кола» перекрыло массовое ДТП
Наверх