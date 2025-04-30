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На Невском проспекте задержали подозреваемого в грабеже

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Центрального района задержали подозреваемого в грабеже на Невском проспекте

Утром 20 апреля, около 11 часов в отделение полиции Центрального района Петербурга поступило сообщение о том, что в начале восьмого утра от дома номер 30 на Невском проспекте каретой скорой помощи в больницу был доставлен 44-летний житель Красноярска. У него диагностировали ушиб грудной клетки, но после оказания необходимой помощи его отпустили домой на амбулаторное лечение, состояние было признано удовлетворительным.

В этот же день потерпевший явился в полицию с заявлением. Он сообщил, что утром, где-то между 5:40 и 6:00, возле дома 28 по Невскому на него напали четверо незнакомцев. Они избили его и украли мобильный телефон "Редми" и наручные часы.

Общий ущерб от действий злоумышленников составил 15 тысяч рублей.

По данному факту следственным отделом полиции было возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, совершенном группой лиц.

Через девять дней, 29 апреля, в ходе оперативно-розыскных мероприятий возле дома 57 на Ленинском проспекте был задержан 20-летний житель Санкт-Петербурга, которого подозревают в совершении этого преступления.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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