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Питерец.ру » Происшествия » В деревне Бор избили женщину и отобрали мобильный телефон

В деревне Бор избили женщину и отобрали мобильный телефон

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Опубликовал: Anton78
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Полиция Тихвинского района Ленобласти задержала подозреваемого в грабеже

Накануне утром около 07 часов 55 минут к полицейским Тихвинского района Ленинградской области обратилась 41-летняя жительница деревни Бор с заявлением о том, что около 08 часов 00 минут возле дома 16 ее 31-летний знакомый избил ее и забрал мобильный телефон «Хонор 70», после чего скрылся. Общий ущерб составил 40 000 рублей.
Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).
В тот же день около 20 часов 30 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, опергруппой Тихвинского ОМВД по горячим следам в лесном массиве рядом с деревней Бор подозреваемый был задержан.
Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тихвинский район грабеж
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