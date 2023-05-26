В деревне Бор избили женщину и отобрали мобильный телефон

Накануне утром около 07 часов 55 минут к полицейским Тихвинского района Ленинградской области обратилась 41-летняя жительница деревни Бор с заявлением о том, что около 08 часов 00 минут возле дома 16 ее 31-летний знакомый избил ее и забрал мобильный телефон «Хонор 70», после чего скрылся. Общий ущерб составил 40 000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

В тот же день около 20 часов 30 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, опергруппой Тихвинского ОМВД по горячим следам в лесном массиве рядом с деревней Бор подозреваемый был задержан.

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.