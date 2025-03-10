На Ленинском проспекте поймали подозреваемого в уличном грабеже

Вчера ранним утром, 9 марта около 05 часов 30 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация о грабеже возле дома 87 по Ленинскому проспекту.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что около дома 87 двое неизвестных избили 30-летнего прохожего и похитили у него мобильный телефон «Теhnо 5 Pro», после чего скрылись.

Через час возле дома 93 по Ленинскому проспекту в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали неработающего 31-летнего петербуржца.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст.161 УК РФ (грабеж).

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Приняты меры к установлению и задержанию второго нападавшего.