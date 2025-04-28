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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали поджигателя пункта выдачи заказов маркетплейса

В Петербурге задержали поджигателя пункта выдачи заказов маркетплейса

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские задержали подозреваемого в поджоге пункта выдачи заказов маркетплейса

Ранним утром 27 апреля, около половины седьмого, в дежурную часть полиции Адмиралтейского района Петербурга поступил вызов из-за пожара в доме номер 13 на Бородинской улице. Об этом стало известно «Питерец.ру».

Приехавшие на место сотрудники полиции выяснили, что рано утром того же дня, примерно в 04:45, кто-то пробрался в пункт выдачи заказов известного онлайн-магазина и устроил там поджог, повредив стеллажи с товарами. После этого злоумышленник скрылся.

Огонь охватил площадь около 25 "квадратов", а ущерб, по предварительным оценкам, превысил 100 тысяч рублей. По этому инциденту возбудили уголовное дело по статье о поджоге (часть 2 статьи 167 УК РФ).

Полицейские довольно быстро вышли на след предполагаемого виновника. Им оказался 33-летний житель Петербурга, нигде не работающий. Выяснилось, что он ранее пытался продавать товары через этот маркетплейс и имел конфликт с работниками пункта выдачи.

Подозреваемого задержали оперативники уголовного розыска прямо в его квартире, расположенной в доме 96 на набережной реки Фонтанки. Сейчас решается вопрос о том, какую меру пресечения ему избрать.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Адмиралтейский район, пожар, поджог
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