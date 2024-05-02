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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП погиб 84-летний водитель «Дэу Нексия»

В Ленобласти в ДТП погиб 84-летний водитель «Дэу Нексия»

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии, унесшей жизнь 84-летнего водителя

Сегодня утром, 02 мая 2024 года около 09 часов на трассе «Калитино - Выра-Тосно - Шапки», в Тосненском районе Ленинградской области 19 - летний водитель (стаж вождения - с 26.03.2024), управляя автомобилем «Форд Мондео», для обгона выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем «Дэу Нексия», под управлением 85-летнего водителя.
После столкновения «Деу» опрокинулся в кювет.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Деу» скончался в больнице, куда был доставлен сразу после ДТП, его 79-летнюю пассажирку госпитализировали в тяжелом состоянии.
Водитель «Форда» получил травмы средней степени тяжести, две его пассажирки (18-летние девушки) – легкие травмы.
По факту ДТП проводится проверка.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тосненский район ДТП
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