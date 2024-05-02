В Ленобласти в ДТП погиб 84-летний водитель «Дэу Нексия»

Сегодня утром, 02 мая 2024 года около 09 часов на трассе «Калитино - Выра-Тосно - Шапки», в Тосненском районе Ленинградской области 19 - летний водитель (стаж вождения - с 26.03.2024), управляя автомобилем «Форд Мондео», для обгона выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем «Дэу Нексия», под управлением 85-летнего водителя.

После столкновения «Деу» опрокинулся в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Деу» скончался в больнице, куда был доставлен сразу после ДТП, его 79-летнюю пассажирку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Водитель «Форда» получил травмы средней степени тяжести, две его пассажирки (18-летние девушки) – легкие травмы.

По факту ДТП проводится проверка.