На трассе «Каменногорск – Лесогорск» в лобовом ДТП пострадали четыре человека

Накануне вечером, 24 декабря около 18 часов 10 минут на 1-ом километре трассы «Каменногорск – Лесогорск», в Выборгском районе Ленинградской области 56-летний мужчина, управляя каршеринговым автомобилем «Хавал Jolion», не справившись с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «ВАЗ-2104», под управлением 27-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия пострадали двое пассажиров «Хавала»: 8-летний ребенок и 38-летняя женщина. Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

Травмы средней степени тяжести получили водитель «Жигулей» и его 26-летний пассажир.

По факту ДТП проводится проверка.