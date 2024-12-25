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Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Каменногорск – Лесогорск» в лобовом ДТП пострадали четыре человека

На трассе «Каменногорск – Лесогорск» в лобовом ДТП пострадали четыре человека

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими проводится проверка по факту лобового ДТП в Выборгском районе Ленобласти на трассе "Каменногорск"

Накануне вечером, 24 декабря около 18 часов 10 минут на 1-ом километре трассы «Каменногорск – Лесогорск», в Выборгском районе Ленинградской области 56-летний мужчина, управляя каршеринговым автомобилем «Хавал Jolion», не справившись с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «ВАЗ-2104», под управлением 27-летнего водителя. 

В результате дорожного происшествия пострадали двое пассажиров «Хавала»: 8-летний ребенок и 38-летняя женщина. Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. 

Травмы средней степени тяжести получили водитель «Жигулей» и его 26-летний пассажир. 

По факту ДТП проводится проверка.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО, ДТП
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