В ДТП на трассе в Тихвинском районе погибли погибли два человека

Накануне поздним вечером, 4 февраля 2024 года около 23 часов 00 минут на трассе «Вологда - Новая Ладога», в Тихвинском районе Ленинградской области 44-летний водитель автомобиля «Мазда BT-50» совершил съезд в кювет, после чего пикап опрокинулся и врезался в дерево.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и его 68-летний отец погибли на месте. Еще две женщины-пассажирки, 76 и 70 лет, с различными травмами в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.

По фатку ДТП сотрудники дорожной полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия.