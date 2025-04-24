В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на женщину-фельдшера

23 апреля, около половины седьмого вечера, к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация от диспетчера скорой помощи. Сообщалось о нападении на фельдшера у дома номер 27 по 2-й Комсомольской улице. Медик прибыла по вызову к мужчине, который вел себя неадекватно.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы оперативно задержали подозреваемого в нападении на 47-летнюю женщину, работающую фельдшером. Им оказался 21-летний житель Петербурга, ранее уже имевший проблемы с законом из-за наркотиков.

Парень, находившийся в состоянии опьянения, был задержан и доставлен в отделение полиции. Там на него составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ, то есть за мелкое хулиганство. После оформления всех бумаг его поместили в спецприемник.

Позже из медицинского учреждения поступила информация о том, что у пострадавшей женщины-медика диагностировали ушиб грудной клетки. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному инциденту.