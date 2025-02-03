На проспекте Художников пьяный мужчина напал на женщину-фельдшера

Сегодня ночью, 3 февраля к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация из больницы о том, что к ним доставили с ушибами головыи сотрясением мозга 45-летнюю женщину-фельдшера.

После оказания медицинскойпомощи пострадавшую отправили на амбулаторное лечение.

Полицейские установили, что накануне вечером бригаде скорой поступило сообщение о неизвестном, потерявшем сознание в помещении прачечной в доме 16 по проспекту Художников.

Позднее, когда ему оказывали помощь, 29-летний мужчина пришел в себя и проявил агрессию по отношению к прибывшим медикам, нанеся женщине-фельдшеру телесные повреждения.

Дебошира, находившийся в состоянии опьянения задержали и доставили в отдел полиции.

В отношении агрессора составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), после чего его поместили в спецприемник.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.